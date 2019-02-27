2019-02-27T10:08:19+03:00
Общество

В Екатеринбурге маршрутку №011 заменят на №042

Теперь до ТЦ «Леруа Мерлен» на Базовом переулке, 45 будет ходить другой автобус
Дарья РЯБОВА
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Маршрут № 011 отменят после того, как маршрутка № 042 начнет ходить по этому же путиМаршрут № 011 отменят после того, как маршрутка № 042 начнет ходить по этому же путиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге поменяется схема маршрута №042, а маршрутка №011 и вовсе перестанет существовать. Об этом на днях узнала жительница города, написавшая письмо в мэрию, чтобы узнать, появятся ли новые маршруты до ТЦ «Леруа Мерлен», который расположен на Базовом переулке, 45. Рядом с торговым центром также находится несколько жилых домов, до которых людям хотелось бы добираться удобнее. На обращение девушка получила ответ, что автобус №011 вовсе перестанет ходить, но его заменит другой.

- Автобусный маршрут № 011 обслуживает компания «Авто-Вираж», - отвечает Игорь Федотов, исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Администрации Екатеринбурга. - Компания нарушила договор - не соблюдала установленные интервалы движения и время окончания работы автобусов. Перевозчика не раз вызывали на административную комиссию, и в итоге, договор с ним будет расторгнут.

Теперь на смену № 011 маршруту придет №042. Он будет ходить от остановки «Химмаш» до «Базового переулка». Автобус будет проходить по следующим улицам: Инженерная, Грибоедова, Пархоменко, Щербакова, Самолетная, Южный переезд, Походная, Новинская, Титова, 8 Марта, Шварца, Самоцветный бульвар, Радонитовая, Крестинского, Шварца, Белинского, Саввы Белых, Луганская, Базовый переулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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