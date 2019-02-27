В Екатеринбурге на Шарташе снесли кафе «Каспий»

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-27T09:27:10+03:00

Владелец не хотел сам сносить кафе на Шарташе Фото: УФССП РФ по Свердловской области

Владелец заведения был должником, еще и кафе построил самовольно

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на улице Проезжая снесли кафе «Каспий». Судебные приставы исполнили предписание прокуратуры Свердловской области. Дело в том, что индивидуальный предприниматель, владеющий заведением, не платил налоги и вообще кафе на участке построил незаконно. Должник проиграл дело - по решению суда ему пришлось снести «Каспий», но мужчина отказался уничтожать свое детище, поэтому за дело пришлось взяться судебным приставам.

- Должник не имеет права выезжать за пределы территории Российской Федерации, - рассказывают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - Мужчина неоднократно привлечен к административной ответственности по статье Кодекса РФ об административных правонарушениях «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

В итоге мужчина всё же решился снести свое кафе. Также должен выплатить денежное взыскание.

ИСТОЧНИК KP.RU