2019-02-27T09:27:10+03:00
Общество

В Екатеринбурге на Шарташе снесли кафе «Каспий»

Владелец заведения был должником, еще и кафе построил самовольно
Дарья РЯБОВА
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Владелец не хотел сам сносить кафе на ШарташеВладелец не хотел сам сносить кафе на ШарташеФото: УФССП РФ по Свердловской области
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В Екатеринбурге на улице Проезжая снесли кафе «Каспий». Судебные приставы исполнили предписание прокуратуры Свердловской области. Дело в том, что индивидуальный предприниматель, владеющий заведением, не платил налоги и вообще кафе на участке построил незаконно. Должник проиграл дело - по решению суда ему пришлось снести «Каспий», но мужчина отказался уничтожать свое детище, поэтому за дело пришлось взяться судебным приставам.

- Должник не имеет права выезжать за пределы территории Российской Федерации, - рассказывают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - Мужчина неоднократно привлечен к административной ответственности по статье Кодекса РФ об административных правонарушениях «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

В итоге мужчина всё же решился снести свое кафе. Также должен выплатить денежное взыскание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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