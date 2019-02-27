2019-02-27T08:49:17+03:00
Происшествия

В Новоуральске из пожара в пятиэтажке эвакуировали 30 человек

Одного жителя дома спасти не удалось
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
В доме рано утром загорелись вещи Фото: Сайт ГУ МЧС России по Свердловской областиВ доме рано утром загорелись вещи Фото: Сайт ГУ МЧС России по Свердловской области
Изменить размер текста:

Ранним утром в Первоуральске на улице Емлина загорелся пятиэтажный дом. В одной из квартир, расположенной первом этаже загорелись вещи. Пожарные сразу же приехали на вызов и начали эвакуировать жильцов дома, которые еще спали. По автолестнице спустили 12 человек, в том числе четырех детей, а остальные 18 человек спустились по лестнице в подъезде - среди них было шестеро детей. Всего удалось вывести на улицу 30 человек.

- Пожар тушили 11 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда Первоуральска, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. - К сожалению, один человек погиб.

Через двадцать минут после вызова пожарным уже удалось потушить очаг возгорания, а через час полностью разобрать сгоревшие вещи и стены квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Березовском мужчину, убившего друга из-за ревности к жене, посадят на 10 лет
Рядом с 4-й овощебазой трое мужчин отравились газом
Минкульт одобрил скупку квартир Свердловской филармонией в жилом доме, который хотят снести
В уральской деревне задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своих собутыльников
В Екатеринбурге простились с художницей, которая продавала картины, чтобы вылечиться от рака
В Екатеринбурге маршрутку №011 заменят на №042
В Екатеринбурге на Шарташе снесли кафе «Каспий»
На Урале сильный пожар спалил пилораму
В колонию под Ивделем прислали автомобильную коробку передач с тайником, в котором хранились телефоны
Руководителю предприятия из Нижнего Тагила, задолжавшего работникам 3,1 миллиона, грозит 3 года лишения свободы
В Екатеринбурге за 160 миллионов благоустроят 15 парков и скверов
В Екатеринбурге два дня не могут найти 15-летнюю школьницу
Екатеринбургские абоненты Tele2 выбрали Honor
В Екатеринбурге открыли кабинет, где бесплатно можно сдать тесты на аллергию
В Каменске-Уральском обнаружили контрафактные сигареты
Евгений Куйвашев поручил устранить проблемы, возникшие при «мусорной реформе»
Перенесла четыре операции и может лишиться зрения: в ЦПКиО девушке выстрелили в глаз
В Екатеринбург к 8 Марта из Голландии доставили 74 тонны цветов
Организаторы «Стенограффии» предлагают екатеринбуржам выбрать места для новых арт-объектов
Судебные приставы взыскали со свердловчан более четырех миллиардов рублей
В администрации Нижнего Тагила пройдет прием граждан, пострадавших от «мусорной реформы»
Судебные приставы «нарисовали» портрет типичного должника в Екатеринбурге