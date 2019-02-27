В Новоуральске из пожара в пятиэтажке эвакуировали 30 человек

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-27T08:49:17+03:00

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Ранним утром в Первоуральске на улице Емлина загорелся пятиэтажный дом. В одной из квартир, расположенной первом этаже загорелись вещи. Пожарные сразу же приехали на вызов и начали эвакуировать жильцов дома, которые еще спали. По автолестнице спустили 12 человек, в том числе четырех детей, а остальные 18 человек спустились по лестнице в подъезде - среди них было шестеро детей. Всего удалось вывести на улицу 30 человек.

- Пожар тушили 11 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда Первоуральска, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. - К сожалению, один человек погиб.

Через двадцать минут после вызова пожарным уже удалось потушить очаг возгорания, а через час полностью разобрать сгоревшие вещи и стены квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU