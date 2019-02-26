На Урале сильный пожар спалил пилораму
Пламя распространилось на площадь в 100 квадратных метров
В тушении огня были задействованы две пожарные машины.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Бисертском городском округе сегодня случился сильный пожар - в поселке загорелась местная пилорама. Пламя распространилось на площадь в 100 квадратных метров и повредило кровлю и стены здания.
- В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Огонь был локализован в 14.26, открытое горение ликвидировано в 14.40.
Полностью работу пожарные закончили в 16.30. По предварительной информации, в огне никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU