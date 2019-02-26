На Урале сильный пожар спалил пилораму

СЕГОДНЯ 16:41 2019-02-26T16:43:43+03:00

В тушении огня были задействованы две пожарные машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Бисертском городском округе сегодня случился сильный пожар - в поселке загорелась местная пилорама. Пламя распространилось на площадь в 100 квадратных метров и повредило кровлю и стены здания.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Огонь был локализован в 14.26, открытое горение ликвидировано в 14.40.

Полностью работу пожарные закончили в 16.30. По предварительной информации, в огне никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU