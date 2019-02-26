В колонию под Ивделем прислали автомобильную коробку передач с тайником, в котором хранились телефоны
Также внутри сотрудники учреждения нашли дрожжи
Посылка предназначалась людям, осужденным за разбой. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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Неожиданную находку сделали сотрудники ивдельской колонии ИК-63, когда осматривали автозапчасти, прибывшие в учреждение. Так, в коробке передач автомобиля они нашли спрятанные там 12 телефонов и дрожжи.
- Также внутри были восемь зарядных устройств, семь сим-карт, две карты памяти, музыкальный плеер, гарнитура и USB-провод, - сообщают в ГУФСИН по Свердловской области.
Посылка предназначалась людям, приговоренным к 10,6 и 8 годам лишения свободы за разбой.
ИСТОЧНИК KP.RU