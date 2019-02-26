Руководителю предприятия из Нижнего Тагила, задолжавшего работникам 3,1 миллиона, грозит 3 года лишения свободы

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-26T15:21:55+03:00

Деньги больше двух месяцев не получали 45 человек

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В Нижнем Тагиле предприятие местное промышленное предприятие оказалось под прицелом прокурорской проверки. Работники организации, 45 человек, пожаловались на то, что им не выплачивают заработную плату. Задолженность предприятия перед ними превысила 3,1 миллион рублей.

- В целях взыскания задолженности прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила направила исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате, которые находятся на рассмотрении суда, – сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Руководитель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа.

Однако руководителю грозит еще и уголовная ответственность за то, что больше двух месяцев работникам не выплачивалась полная заработная плата.. За это ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU