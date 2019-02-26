2019-02-26T15:21:55+03:00
Происшествия

Руководителю предприятия из Нижнего Тагила, задолжавшего работникам 3,1 миллиона, грозит 3 года лишения свободы

Деньги больше двух месяцев не получали 45 человек
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Руководителя предприятия уже оштрафовали за долги перед сотрудниками.Руководителя предприятия уже оштрафовали за долги перед сотрудниками.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле предприятие местное промышленное предприятие оказалось под прицелом прокурорской проверки. Работники организации, 45 человек, пожаловались на то, что им не выплачивают заработную плату. Задолженность предприятия перед ними превысила 3,1 миллион рублей.

- В целях взыскания задолженности прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила направила исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате, которые находятся на рассмотрении суда, – сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Руководитель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа.

Однако руководителю грозит еще и уголовная ответственность за то, что больше двух месяцев работникам не выплачивалась полная заработная плата.. За это ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Урале сильный пожар спалил пилораму
В колонию под Ивделем прислали автомобильную коробку передач с тайником, в котором хранились телефоны
В Екатеринбурге за 160 миллионов благоустроят 15 парков и скверов
В Екатеринбурге два дня не могут найти 15-летнюю школьницу
Екатеринбургские абоненты Tele2 выбрали Honor
В Екатеринбурге открыли кабинет, где бесплатно можно сдать тесты на аллергию
В Каменске-Уральском обнаружили контрафактные сигареты
Евгений Куйвашев поручил устранить проблемы, возникшие при «мусорной реформе»
Перенесла четыре операции и может лишиться зрения: в ЦПКиО девушке выстрелили в глаз
В Екатеринбург к 8 Марта из Голландии доставили 74 тонны цветов
Организаторы «Стенограффии» предлагают екатеринбуржам выбрать места для новых арт-объектов
Судебные приставы взыскали со свердловчан более четырех миллиардов рублей
В администрации Нижнего Тагила пройдет прием граждан, пострадавших от «мусорной реформы»
Судебные приставы «нарисовали» портрет типичного должника в Екатеринбурге