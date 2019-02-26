В Екатеринбурге за 160 миллионов благоустроят 15 парков и скверов

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-26T15:05:14+03:00

Так после благоустройства изменится сквер и фонтан на проспекте Орджоникидзе. Фото: пресс-служба Администрации Орджоникидзевского района

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Летом в каждом районе Екатеринбурга начнутся работы по благоустройству парков и скверов. Всего власти намерены привести в порядок 15 объектов.

- Всего на реализацию данного плана в 2019 году муниципалитет направит более 160 миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Процесс этот, в зависимости от объемов, может растянуться до конца сезона.

Больше всего объектов будет благоустроено в Кировском районе - аж целых три. Так, в Основинском парке отремонтируют тропиночную сеть. Кроме того, будут благоустроены бульвар по улице Мира от Академической до Блюхера и сквер Первых Строителей МЖК на улице Высоцкого.

ИСТОЧНИК KP.RU