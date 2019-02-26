В Екатеринбурге два дня не могут найти 15-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-26T14:19:35+03:00

Всех, кто знает что-либо о судьбе девушки, полицейские просят позвонить им. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Она ушла из дома погулять и не вернулась

Изменить размер текста: A A

Полиция Екатеринбурга объявила в розыск 15-летнюю Алену Козину. В воскресенье примерно в 15.00 школьница ушла из дома на прогулку, но домой так и не вернулась. Где она и что с ней - неизвестно.

- Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы крашеные рыжие до плеч, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - Была одета в черную куртку, черные легинсы и угги, при себе также имелись черная сумка и сотовый телефон.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, полицейские просят позвонить им по телефонам: (343) 356-45-74 (80,78), (343) 356-42-15, (343) 325-42-05 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU