2019-02-26T14:19:35+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге два дня не могут найти 15-летнюю школьницу

Она ушла из дома погулять и не вернулась
Данил СВЕЧКОВ
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Всех, кто знает что-либо о судьбе девушки, полицейские просят позвонить им. Фото: ГУ МВД по Свердловской областиВсех, кто знает что-либо о судьбе девушки, полицейские просят позвонить им. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
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Полиция Екатеринбурга объявила в розыск 15-летнюю Алену Козину. В воскресенье примерно в 15.00 школьница ушла из дома на прогулку, но домой так и не вернулась. Где она и что с ней - неизвестно.

- Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы крашеные рыжие до плеч, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - Была одета в черную куртку, черные легинсы и угги, при себе также имелись черная сумка и сотовый телефон.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, полицейские просят позвонить им по телефонам: (343) 356-45-74 (80,78), (343) 356-42-15, (343) 325-42-05 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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