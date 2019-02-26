Екатеринбургские абоненты Tele2 выбрали Honor

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-26T14:23:10+03:00

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Мобильный оператор Tele2 выяснил, какие смартфоны чаще приобретали абоненты в начале 2019 года. Пятерку наиболее популярных устройств составили различные модели Honor.

Для анализа использовались данные о ранее не регистрировавшихся в сети Tele2 устройствах, за первые месяцы текущего года начала использоваться SIM-карта оператора. Прирост количества новых смартфонов в сети оператора за этот период составил 18 % по сравнению с обычным месяцем. Средняя стоимость одного нового смартфона в этом году превысила 10 000 рублей. Средний возраст владельца нового гаджета - 39 лет.

Половина всех новых смартфонов в сети Tele2 в Свердловской области была произведена крупнейшими мировыми вендорами - Huawei, Samsung и Xiaomi. Apple заняла в рейтинге популярности среди екатеринбургских клиентов оператора четвертое место. Вся первая пятерка наиболее популярных в Екатеринбурге моделей смартфонов - китайского происхождения. В нее вошли модели Honor - 7A, 8X, 7A PRO, 7C и 9 Lite. Единственные представители своего бренда в данном рейтинге - смартфоны Apple IPhone SE и Samsung Galaxy J2 Prime, - заняли восьмую и девятую строчки соответственно.

В сравнении с октябрем 2018 года в начале 2019 заметно выросло количество флагманских моделей крупнейших производителей, впервые зарегистрированных в сети Tele2. Лидировала по приросту продукция Apple. Так, количество новых iPhone из последней линейки оказалось в восемь с половиной раз больше. Самой популярной моделью стал Xiaomi Redmi Note 6 PRO. На второй и третей строчке по росту в сравнении с октябрем - смартфоны Samsung Galaxy J4+ и Samsung Galaxy A7 соответственно. Количество новых флагманов Samsung (S9 и S9 Plus) и Huawei (P20) на 92 % и на 40 % больше соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU