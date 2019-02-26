В Каменске-Уральском обнаружили контрафактные сигареты

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-26T12:20:15+03:00

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В торговом комплексе на улице Калинина в Каменске-Уральском нашли нелегальные сигареты. Полицейские целенаправленно проверяли торговые павильоны, чтобы выяснить: везде ли торгуют табачными изделиями с федеральными акцизными марками? И оказалось, что один из местных предпринимателей не стал "заморачиваться" за поставку проверенного товара и продавал сигареты без федеральных акцизных марок.

- Стражи порядка изъяли около 950 пачек сигарет стоимостью от 50 до 200 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Сейчас сотрудники ОЭБиПК проводят проверку, по результатам которой будет принято решение: нужно ли привлекать продавца к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU