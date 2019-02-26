Евгений Куйвашев поручил устранить проблемы, возникшие при "мусорной реформе"

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-26T12:48:46+03:00

Уже известны основные проблемы, которые возникли при переходе на новую систему работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Губернатор Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам и ведомствам устранить все слабые места, которые выявили при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Он обратил внимание на то, что необходимо постоянно общаться с региональными операторами, чтобы актуализировать все базы данных и исключить любые попытки завысить установленные тарифы за вывоз мусора.

- Необходимо активизировать разъяснительную работу с жителями Свердловской области, — добавил губернатор. - Областные власти фиксируют попытки некоторых сил «попиариться» на теме перехода к новой системе обращения с ТКО.

Людям же, тем временем, нужно объяснять на какие цели направляются деньги, как будет сокращаться количество несанкционированных свалок, как будет перерабатываться мусор, насколько это выгодно для региона, для самих жителей. Кстати, продолжается работа "горячей линии", на которой люди смогут оставить свои жалобы и вопросы.

Тем временем, в муниципалитетах Свердловской области уже установлено почти три тысячи новых контейнеров, закуплено 12 новых мусоровозов, и в ближайшее время планируется еще дополнительная партия.

ИСТОЧНИК KP.RU