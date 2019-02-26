Перенесла четыре операции и может лишиться зрения: в ЦПКиО девушке выстрелили в глаз

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-26T11:52:48+03:00

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Обычная летняя подработка на время летних каникул обернулась для екатеринбурженки Полины Семеновой настоящей трагедией. Два года назад девушка работала на аттракционе детской рыбалке в ЦПКиО имени Маяковского.

Вечером 27 июля девушка зашла в страйкбольный тир, чтобы поговорить с работником Игорем Слепухиным. Мужчина случайно нажал на спусковой крючок, а вылетевшая пуля отрикошетила от стены и попала Полине в глаз. Прибывшие на место сотрудники полиции составили акт, но позже в УМВД отказались возбуждать уголовное дело.

Полина обратилась в суд и потребовала со Слепухина и владельца тира компенсацию морального вреда в размере 3,5 миллионов рублей.

- В результате она получила проникающее корнеосклеральное ранение правого глаза с выпадением оболочек глаза, - говорится в материалах судебного процесса. - Полученная травма сопровождалась нарушением функции зрения и повлекла значительную стойкую утрату общей трудоспособности в размере 30%, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. В результате травмы она проходила длительное лечение, перенесла 4 операции и зрение правого глаза существенно ухудшилось, последствия травмы в настоящий момент непрогнозируемы.

Представители ЦПКиО своей вины в случившемся не признали, как и владелец тира. В итоге Октябрьский районный суд назначил выплатить пострадавшей девушке 300 тысяч рублей.

При этом известно, что Полина проходила курс лечения в клинике «Микрохирургия глаза», которое обошлось ей в 20 с лишним тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU