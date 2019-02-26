Организаторы «Стенограффии» предлагают екатеринбуржам выбрать места для новых арт-объектов

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-26T10:33:57+03:00

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В этом году крупный российский фестиваль «Стенограффия» пройдет в десятый раз. По традиции организаторы дают возможность горожанам самим предложить объекты для росписи. Так за десять лет многие невзрачные здания Екатеринбурга превратились в объекты уличного искусства. Причем художники работают зачастую даже не в центре, так что стать ярче могут и улочки на окраине города.

- Команда организаторов ищет глухие торцы пятиэтажек, различные технические будки и другие индустриальные постройки, которые художники могут превратить в арт-объекты, - рассказывают в пресс-службе фестиваля «Стенограффия». - Все поверхности должны иметь свободный доступ и находится в зоне видимости жителей.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге, Омске, Томске, Оренбурге, Ханты-Мансийске, Ноябрьске и Муравленко, Новом Порту и Мысе Каменном. Если вы знаете поверхности, которые могут стать гигантским холстом для талантливых художников – высылайте фотографии, адреса и краткое описание этих объектов, а также свои контакты на электронный адрес hello@stenograffia.ru с пометкой «Биржа поверхностей».

ИСТОЧНИК KP.RU