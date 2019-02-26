Судебные приставы взыскали со свердловчан более четырех миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-26T09:56:30+03:00

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По итогам 2018 года в производстве управления судебных приставов по Свердловской области было 2 миллиона 610 исполнительных производств, а это значит, что каждый второй житель Среднего Урала имел долги. Об этом рассказала и.о. руководителя УФССП России по Свердловской области Альбина Сухорукова.

- Большая часть - это штрафы из ГИБДД, а также на 52% увеличилось число долгов по коммунальным услугам - более 132 тысяч, кредитов - 129 тысяч.

От общего числа лидируют административные штрафы - 35% от общего числа. Всего было взыскано более 4 миллиардов рублей. Кроме того, более 10 тысяч свердловчан подверглись аресту имущества. За счёт этой меры приставы взыскали более миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU