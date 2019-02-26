В администрации Нижнего Тагила пройдет прием граждан, пострадавших от «мусорной реформы»

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-26T09:39:45+03:00

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Тагильчане столкнулись со всеми недостатками «мусорной реформы» и выражают своё недовольство, организуя на митинги. В выходные на улицы города вышло более тысячи человек. Более 50 тысяч недовольных жильцов написали обращения в мэрию с просьбой разобраться с региональным мусорным оператором. В платежках компании «Рифей», которая занимается вывозом мусора, допускались фактические ошибки, что вызвало недовольство у населения. Сам мэр Владислав Пинаев обещал с этим разобраться. И вот сейчас граждане могут не только написать заявление об ошибке в квитанции, но и лично пожаловаться прокурорам.

- 26 февраля в здании Администрации Денис Исаков, прокурор природоохранной прокуратуры, и Владимир Мартынов, прокурор Ленинского района примут жалобы горожан на «мусорную» реформу, - рассказали в администрации Нижнего Тагила. - Приём пройдет в 15 часов в администрации города по адресу улица Пархоменко, 1а, первый подъезд, зал № 207. Прийти могут все желающие, предварительно записываться не нужно.

Напомним, что с 1 января этого года услуга за вывоз мусора оплачивается не по количеству квадратных метров квартиры или частного дома, а по числу прописанных в ней людей. Плата за одного человека составляет от 120 до 182 рублей в зависимости от территории проживания. Вывозом мусора на территории Свердловской области занимаются разные операторы. На севере - это «Рифей», в Екатеринбурге и на востоке - «Спецавтобаза», а на западе - «Экосервис».

ИСТОЧНИК KP.RU