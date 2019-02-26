Судебные приставы «нарисовали» портрет типичного должника в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-26T09:42:29+03:00

С алиментщиков судебные приставы в прошлом году взыскали больше 200 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Управлении ФССП по Свердловской области рассказали, как в регионе выглядят типичные должники. Большая часть из них - водители и алиментщики.

С последних в прошлом году приставами было взыскано 210 миллионов рублей.

- Типичный должник в Свердловской области - это водитель, который нарушает и не торопится оплачивать штрафы. Типичный алиментщик - мужчина до 42 лет, и перебивается непостоянными заработками, в основном - таксуют, а машину переписывают на родственников, чтобы не могли арестовать ее . Есть у нас и злостные неплательщики, которые постоянно меняют прописку и прячутся от приставов. Были случаи, когда мужчины залезали в холодильник, погреб и диван. Из алиментщиков 3041 человек был привлечён к уголовной ответственности, ещё 1338 - к уголовной, - рассказывает и.о. руководителя УФССП России по Свердловской области Альбина Сухорукова.

Альбина СухоруковаФото: Олег Галимов

Фото: Олег Галимов

Также по итогам 2018 года с предприятий региона взыскали 485 миллионов рублей, чтобы закрыть невыплаты по зарплате. В ведомстве также отмечают эффективность такой меры как ограничение выезда за границу и деление права управления автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU