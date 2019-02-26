2019-02-26T09:42:29+03:00
Общество

Судебные приставы «нарисовали» портрет типичного должника в Екатеринбурге

Чаще всего в долговую поруку попадают водители
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments1
С алиментщиков судебные приставы в прошлом году взыскали больше 200 миллионов рублейС алиментщиков судебные приставы в прошлом году взыскали больше 200 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Управлении ФССП по Свердловской области рассказали, как в регионе выглядят типичные должники. Большая часть из них - водители и алиментщики.

С последних в прошлом году приставами было взыскано 210 миллионов рублей.

- Типичный должник в Свердловской области - это водитель, который нарушает и не торопится оплачивать штрафы. Типичный алиментщик - мужчина до 42 лет, и перебивается непостоянными заработками, в основном - таксуют, а машину переписывают на родственников, чтобы не могли арестовать ее . Есть у нас и злостные неплательщики, которые постоянно меняют прописку и прячутся от приставов. Были случаи, когда мужчины залезали в холодильник, погреб и диван. Из алиментщиков 3041 человек был привлечён к уголовной ответственности, ещё 1338 - к уголовной, - рассказывает и.о. руководителя УФССП России по Свердловской области Альбина Сухорукова.

Альбина Сухорукова Фото: Олег Галимов

Альбина СухоруковаФото: Олег Галимов

Фото: Олег Галимов

Также по итогам 2018 года с предприятий региона взыскали 485 миллионов рублей, чтобы закрыть невыплаты по зарплате. В ведомстве также отмечают эффективность такой меры как ограничение выезда за границу и деление права управления автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Каменске-Уральском обнаружили контрафактные сигареты
Евгений Куйвашев поручил устранить проблемы, возникшие при переходе на новую систему обращения с твердыми отходами
Перенесла четыре операции и может лишиться зрения: в ЦПКиО девушке выстрелили в глаз
В Екатеринбург к 8 Марта из Голландии доставили 74 тонны цветов
Организаторы «Стенограффии» предлагают екатеринбуржам выбрать места для новых арт-объектов
Судебные приставы взыскали со свердловчан более четырех миллиардов рублей
В администрации Нижнего Тагила пройдет прием граждан, пострадавших от «мусорной реформы»
Уральца, который задушил 17-летнюю девушку компьютерным шнуром, отправят за решетку
Антон Шипулин станет спортивным комментатором чемпионата мира по биатлону
В Екатеринбурге на ВИЗе появятся дорожные ограждения за один миллион рублей
Свердловские полицейские вооружились современной спецтехникой
В Свердловской области за минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 287 пьяных водителей
Жителям Свердловской области выплатят 2,2 миллиарда рублей компенсации за услуги ЖКХ
Строители Екатеринбурга хотят посадить 63 дерева в месте, которое выберут горожане
Путин наградил губернатора Свердловской области орденом Александра Невского
Сын Костолевского несколько лет проповедует и воюет с сатанистом
За дело о драке пьяных дебоширов и сотрудников ДПС в Невьянске взялись следователи
Жителям деревни в Свердловской области самим придется носить мусор в соседний поселок
В Екатеринбурге заместитель начальника уголовного розыска отправили в СИЗО на два месяца
ЕВРАЗ КГОК повышает эффективность систем пылегазоочистки
За выходные из Екатеринбурга вывезли 20 тысяч тонн снег
В Екатеринбурге «Киа-Рио» врезалась в фонарный столб, из-за чего ее 7-летняя пассажирка получила перелом таза
Помнит все маршруты доставки Свердловска: старейшей сотруднице почты на Урале исполнилось 103 года
Пенсионерка из Екатеринбурга заявила о том, что с крыши мэрии на нее упала глыба снега
Уральца, сливавшего нефть из нефтепровода, лишили свободы на два года
Екатеринбург признан одним из самых театральных городов страны
Под Первоуральском два школьника хотели согреться огнем и спалили здание клуба