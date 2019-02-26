Уральца, который задушил 17-летнюю девушку компьютерным шнуром, отправят за решетку

СЕГОДНЯ 08:56 2019-02-26T08:56:15+03:00

Житель поселка Сосьва в Свердловской области убил девушку из-за того, что она не ответила ему взаимностью

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Серовский районный суд посадил убийцу 17-летней девушки в колонию строго режима. Мужчине предстоит провести за решеткой 12 лет. Алексей Щербаков напал на девушку, когда та вместе со своим знакомым сидела у него дома. Молодые люди выпивали, Щербаков осмелел и решил признаться девушке в своих чувствах.

Но, увы, ей нравился другой. Недовольный таким ответом Алексей взял компьютерный шнур и задушил девушку на глазах у несовершеннолетнего парня. Пригрозил ему такой же расправой, если тот его выдаст, и даже попросил перетащить труп в огород. Там мужчина поджег тело девушки, полагая, что замел все следы зверского убийства.

- Утром сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по другому уголовному делу обнаружили труп несовершеннолетней, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Серовский районный суд назначил Алексею Щербакову наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил иск матери погибшей девочки - взыскал с подсудимого 1 миллион рублей за моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU