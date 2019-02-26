В Екатеринбурге на ВИЗе появятся дорожные ограждения за один миллион рублей

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-26T07:47:28+03:00

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга вдоль дорог появятся ограждения. Небольшие заборы установят на участке улицы Бориса Ельцина от Челюскинцев до отеля Hyatt. Также ограждения поставят на улице Школьников в районе дома Татищева 72, улице Плотников от Венгерских Коммунаров до дома №80/3 по Крауля, на перекрестке нечетной стороны Посадской и Пальмиро Тольятти. Новые стойки можно будет увидеть и возле других участков: на Волгоградской, 208, Татищева, 54 и 60, Готвальда,4 и Попова, 33.

Один из эскизов ограждений Фото: скриншот документа

- Дорожные ограждения устанавливаются по предписанию ГИБДД, - рассказывает Анатолий Карманов, пресс-секретарь Администрации Екатеринбурга. - Они необходимы для того, чтобы пешеходы не выходили на дорогу в неположенных местах.

Из бюджета на эти цели выделили 1 140 206 рублей. Сейчас на сайте госзакупок можно ознакомиться с эскизами ограждений. 14 марта пройдет аукцион, и тогда станет известно, кто возьмется за этот проект.

ИСТОЧНИК KP.RU