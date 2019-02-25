Свердловские полицейские вооружились современной спецтехникой

СЕГОДНЯ 18:15 2019-02-25T18:15:55+03:00

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В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Свердловской области открылись две современные лаборатории. Одна из них создана с целью проведения психофизиологических исследований, а вторая – радиотехнических.

- Лаборатория радиоэлектронных устройств предназначена для исследования гаджетов. К примеру, скиммеры злоумышленники применяют с целью несанкционированного получения информации с банковских карт, а кодграбберы–для угона автомобилей. Объектом исследования становятся и всевозможные «шпионские штучки» типа авторучки со скрытой видеокамерой или часы-диктофон и многое другое. Эксперт, получивший специальный допуск на проведение таких экспертиз, исследует техническое устройство и делает заключение, для каких именно целей оно было приобретено и использовалось фигурантом дела. В дальнейшем полученные сведения идут в основу доказательной базы»,- рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Теперь в ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской области производят 47 видов экспертиз. Современное техническое оснащение позволяет проводить самые сложные виды исследований, о которых не так давно можно было только мечтать.

На базе центра регулярно проводятся учебные сборы, семинары по направлениям экспертной деятельности. Особое внимание уделяется встречам с подрастающим поколением – уже в 11 классе выпускник, пожелавший стать экспертом, может пройти необходимые испытания для зачисления в Волгоградскую академию МВД России. Специалисты технических и естественных наук всегда высоко ценятся в нашем подразделении.

ИСТОЧНИК KP.RU