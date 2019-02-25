В Свердловской области за минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 287 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-25T17:47:42+03:00

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Свердловские госавтоинспекторы с помощью метода сплошной проверки, то есть беспрерывно останавливая машины на дорогах, задержали 287 нетрезвых автолюбителей. С 21 по 24 февраля им удалось выявить 192 водителей, которые сели за руль в пьяном состоянии. Также 53 человека отказались проходить тест на состояние алкогольного опьянения. 42 автовладельца окажутся в суде за повторную езду в состоянии опьянения. Им предстоит уголовное наказание.

- Стоит отметить, что 155 человек ездили без водительских прав, в том числе 38 ранее были лишены их, но всё равно сели за руль, - уточняют в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - Всего в результате проведенных мероприятий сотрудники ГИБДД профессиональным вмешательством остановили более 12 тысяч нарушений ПДД РФ.

Напоминаем, что сообщить о пьяном водителе в дежурную часть УГИБДД Свердловской области вы можете по номеру телефона: 8(343)269-77-00.

ИСТОЧНИК KP.RU