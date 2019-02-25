2019-02-25T17:29:38+03:00
Общество

Жителям Свердловской области выплатят 2,2 миллиарда рублей компенсации за услуги ЖКХ

Такую сумму власти определили после того, как установили стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2019 году
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
В Екатеринбурге жителям с маленьким доходам будут положены субсидии на услуги ЖКХВ Екатеринбурге жителям с маленьким доходам будут положены субсидии на услуги ЖКХФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области стоимость коммунальных услуг по сравнению с прошлым годом вырастет на 2-5 процентов. Именно поэтому Министерство ЖКХ Свердловской области решило выделить 2, 252 миллиарда рублей на компенсацию затрат малоимущим гражданам.

- Областной стандарт пересматривается каждый год, - объясняет Николай Смирнов, глава регионального МинЖКХ. - Это необходимо для того, чтобы рассчитать субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг для тех граждан, чьи затраты на ЖКУ превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.

Размер стандарта напрямую зависит от двух составляющих — тарифов и нормативов, которые используются при начислении платы на ЖКУ, а также величины минимального взноса на капремонт. Отметим также, что субсидия для граждан со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума составляет 12 процентов, для иных потребителей – 22 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловские полицейские вооружились современной спецтехникой
В Свердловской области за минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 287 пьяных водителей
Строители Екатеринбурга хотят посадить 63 дерева в месте, которое выберут горожане
Путин наградил губернатора Свердловской области орденом Александра Невского
Сын Костолевского несколько лет проповедует и воюет с сатанистом
За дело о драке пьяных дебоширов и сотрудников ДПС в Невьянске взялись следователи
Жителям деревни в Свердловской области самим придется носить мусор в соседний поселок
В Екатеринбурге заместитель начальника уголовного розыска отправили в СИЗО на два месяца
ЕВРАЗ КГОК повышает эффективность систем пылегазоочистки
За выходные из Екатеринбурга вывезли 20 тысяч тонн снег
В Екатеринбурге «Киа-Рио» врезалась в фонарный столб, из-за чего ее 7-летняя пассажирка получила перелом таза
Помнит все маршруты доставки Свердловска: старейшей сотруднице почты на Урале исполнилось 103 года
Пенсионерка из Екатеринбурга заявила о том, что с крыши мэрии на нее упала глыба снега
Уральца, сливавшего нефть из нефтепровода, лишили свободы на два года
Екатеринбург признан одним из самых театральных городов страны
Под Первоуральском два школьника хотели согреться огнем и спалили здание клуба