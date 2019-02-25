Жителям Свердловской области выплатят 2,2 миллиарда рублей компенсации за услуги ЖКХ

СЕГОДНЯ 17:29 2019-02-25T17:29:38+03:00

В Екатеринбурге жителям с маленьким доходам будут положены субсидии на услуги ЖКХ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такую сумму власти определили после того, как установили стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2019 году

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В Свердловской области стоимость коммунальных услуг по сравнению с прошлым годом вырастет на 2-5 процентов. Именно поэтому Министерство ЖКХ Свердловской области решило выделить 2, 252 миллиарда рублей на компенсацию затрат малоимущим гражданам.

- Областной стандарт пересматривается каждый год, - объясняет Николай Смирнов, глава регионального МинЖКХ. - Это необходимо для того, чтобы рассчитать субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг для тех граждан, чьи затраты на ЖКУ превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.

Размер стандарта напрямую зависит от двух составляющих — тарифов и нормативов, которые используются при начислении платы на ЖКУ, а также величины минимального взноса на капремонт. Отметим также, что субсидия для граждан со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума составляет 12 процентов, для иных потребителей – 22 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU