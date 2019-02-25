Строители Екатеринбурга хотят посадить 63 дерева в месте, которое выберут горожане

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-25T17:05:53+03:00

Уже в августе этого года екатеринбужцы смогут гулять по новой аллее - место предстоит выбрать им самим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Уральские строители решили подарить Екатеринбургу новую Аллею. Причем выбрать место, где появятся зелены кроны деревьев, предлагается самим жителям города. На сайте союза «Уральское объединение строителей» с 25 февраля по 8 марта пройдет открытое голосование, где каждый желающий может оставить заявку с предложением о создании аллеи. Нужно указать лишь место, адрес и аргументировать, почему там не хватает зелени.

- Строитель – замечательная профессия, благодаря которой мы ежедневно, в офисе или дома, находимся в комфортном состоянии, - рассуждает Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей». - Аллея станет символом и воплощением труда строителей по созданию комфортной, безопасной и здоровой городской среды. Кстати, количество деревьев выбрано не случайно. Именно 63 года назад строители впервые отметили свой профессиональный праздник.

Так что после окончания голосования союз уральских строителей примет окончательное решение. И уже ко Дню строителя-2019, который в этом году пройдет 11 августа, в Екатеринбурге появится новая аллея из 63 деревьев, а также будет создан небольшой парк.

ИСТОЧНИК KP.RU