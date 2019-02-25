2019-02-25T17:05:53+03:00
Общество

Строители Екатеринбурга хотят посадить 63 дерева в месте, которое выберут горожане

Они хотят создать Аллею строителей к своему профессиональному празднику
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Уже в августе этого года екатеринбужцы смогут гулять по новой аллее - место предстоит выбрать им самимУже в августе этого года екатеринбужцы смогут гулять по новой аллее - место предстоит выбрать им самимФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральские строители решили подарить Екатеринбургу новую Аллею. Причем выбрать место, где появятся зелены кроны деревьев, предлагается самим жителям города. На сайте союза «Уральское объединение строителей» с 25 февраля по 8 марта пройдет открытое голосование, где каждый желающий может оставить заявку с предложением о создании аллеи. Нужно указать лишь место, адрес и аргументировать, почему там не хватает зелени.

- Строитель – замечательная профессия, благодаря которой мы ежедневно, в офисе или дома, находимся в комфортном состоянии, - рассуждает Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей». - Аллея станет символом и воплощением труда строителей по созданию комфортной, безопасной и здоровой городской среды. Кстати, количество деревьев выбрано не случайно. Именно 63 года назад строители впервые отметили свой профессиональный праздник.

Так что после окончания голосования союз уральских строителей примет окончательное решение. И уже ко Дню строителя-2019, который в этом году пройдет 11 августа, в Екатеринбурге появится новая аллея из 63 деревьев, а также будет создан небольшой парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин наградил губернатора Свердловской области орденом Александра Невского
Сын Костолевского несколько лет проповедует и воюет с сатанистом
За дело о драке пьяных дебоширов и сотрудников ДПС в Невьянске взялись следователи
Жителям деревни в Свердловской области самим придется носить мусор в соседний поселок
В Екатеринбурге заместитель начальника уголовного розыска отправили в СИЗО на два месяца
ЕВРАЗ КГОК повышает эффективность систем пылегазоочистки
За выходные из Екатеринбурга вывезли 20 тысяч тонн снег
В Екатеринбурге «Киа-Рио» врезалась в фонарный столб, из-за чего ее 7-летняя пассажирка получила перелом таза
Помнит все маршруты доставки Свердловска: старейшей сотруднице почты на Урале исполнилось 103 года
Пенсионерка из Екатеринбурга заявила о том, что с крыши мэрии на нее упала глыба снега
Уральца, сливавшего нефть из нефтепровода, лишили свободы на два года
Екатеринбург признан одним из самых театральных городов страны
Под Первоуральском два школьника хотели согреться огнем и спалили здание клуба