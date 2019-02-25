Путин наградил губернатора Свердловской области орденом Александра Невского

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-25T16:49:41+03:00

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев получил орден Александра Невского от президента России. Владимир Путин наградил губернатора за все достижения, которых он добился за время своего управления. Эту радостную новость огласил полпред Президента в УрФО Николай Цуканов на торжественном собрании, посвящённом 85-летию Свердловской области.

- Долгие годы Свердловская область была закрытой промышленной территорией, - начал свою речь Николай Цуканов. - Но сегодня она - один из центров международного сотрудничества, роста влияния и авторитета России за рубежом. Яркое подтверждение тому - Саммит ШОС и БРИК 2009 года, ежегодная выставка ИННОПРОМ, предстоящий Глобальный форум производства и индустриализации. Все мы надеемся, что Екатеринбург получит право на проведение летней Универсиады. Достаточно качественно был проведен Чемпионат мира по футболу.

Именно за эти и другие достижения указом Президента губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева наградили орденом Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU