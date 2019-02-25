За дело о драке пьяных дебоширов и сотрудников ДПС в Невьянске взялись следователи

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-25T16:14:14+03:00

Сначала пьяные посетители пытались украсть водку, потом начали бить бутылки, а после подрались с сотрудниками ДПС Фото: скриншот с видео

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В магазине Невьянска нетрезвые покупатели решили отметить День защитника Отечества, не тратясь на пышное застолье. Попробовали стащить бутылку водки, но не удалось - тогда обиженные хулиганы начали бить все бутылки спиртного. Охранник магазина пробовал сам уладить конфликт, но не вышло, пришлось вызвать полицию. Первыми на помощь прибыли сотрудники ДПС ГИБДД. Они церемониться с нарушителями порядка не стали - пытались угомонить их, вытаскивая из магазина за ноги, толкали так, что те налетали на ящики камеры хранения. В итоге, дебоширов все же отвезли в отдел полиции.

- Сейчас следователи СКР проводят доследственную проверку, чтобы дать объективную правовую оценку этой ситуации, - рассказывают в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. - Следователи опрашивают участников инцидента, его непосредственных очевидцев, изучают необходимую документацию, в том числе характеристики всех участников конфликта.

По итогам проверки следователей СКР будет принято соответственное решение. Тем временем продуктовый магазин, в котором нарушители побили бутылки с алкоголем, подсчитывает убытки.

Все подробности истории, а также видео с дракой вы можете увидеть в материале «КП-Екатеринбург».

ИСТОЧНИК KP.RU