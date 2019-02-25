2019-02-25T16:14:14+03:00
Происшествия

За дело о драке пьяных дебоширов и сотрудников ДПС в Невьянске взялись следователи

Сотрудники СКР дадут правовую оценку поведению в том числе и полицейских
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Сначала пьяные посетители пытались украсть водку, потом начали бить бутылки, а после подрались с сотрудниками ДПССначала пьяные посетители пытались украсть водку, потом начали бить бутылки, а после подрались с сотрудниками ДПСФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В магазине Невьянска нетрезвые покупатели решили отметить День защитника Отечества, не тратясь на пышное застолье. Попробовали стащить бутылку водки, но не удалось - тогда обиженные хулиганы начали бить все бутылки спиртного. Охранник магазина пробовал сам уладить конфликт, но не вышло, пришлось вызвать полицию. Первыми на помощь прибыли сотрудники ДПС ГИБДД. Они церемониться с нарушителями порядка не стали - пытались угомонить их, вытаскивая из магазина за ноги, толкали так, что те налетали на ящики камеры хранения. В итоге, дебоширов все же отвезли в отдел полиции.

- Сейчас следователи СКР проводят доследственную проверку, чтобы дать объективную правовую оценку этой ситуации, - рассказывают в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. - Следователи опрашивают участников инцидента, его непосредственных очевидцев, изучают необходимую документацию, в том числе характеристики всех участников конфликта.

По итогам проверки следователей СКР будет принято соответственное решение. Тем временем продуктовый магазин, в котором нарушители побили бутылки с алкоголем, подсчитывает убытки.

Все подробности истории, а также видео с дракой вы можете увидеть в материале «КП-Екатеринбург».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строители Екатеринбурга хотят посадить 63 дерева в месте, которое выберут горожане
Путин наградил губернатора Свердловской области орденом Александра Невского
Сын Костолевского несколько лет проповедует и воюет с сатанистом
Жителям деревни в Свердловской области самим придется носить мусор в соседний поселок
В Екатеринбурге заместитель начальника уголовного розыска отправили в СИЗО на два месяца
ЕВРАЗ КГОК повышает эффективность систем пылегазоочистки
За выходные из Екатеринбурга вывезли 20 тысяч тонн снег
В Екатеринбурге «Киа-Рио» врезалась в фонарный столб, из-за чего ее 7-летняя пассажирка получила перелом таза
Помнит все маршруты доставки Свердловска: старейшей сотруднице почты на Урале исполнилось 103 года
Пенсионерка из Екатеринбурга заявила о том, что с крыши мэрии на нее упала глыба снега
Уральца, сливавшего нефть из нефтепровода, лишили свободы на два года
Екатеринбург признан одним из самых театральных городов страны
Под Первоуральском два школьника хотели согреться огнем и спалили здание клуба