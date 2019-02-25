В Екатеринбурге замначальника уголовного розыска отправили в СИЗО на два месяца

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-25T13:41:58+03:00

Его вместе с соучастниками подозревают в похищении человека

Изменить размер текста: A A

Заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции №4 в Екатеринбурге Анатолий Диордий отправлен в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Ленинский городской суд в понедельник, 25 февраля.

Высокопоставленный силовик, двое его коллег, а также один гражданский были задержаны 22 февраля сотрудниками УФСБ по подозрению в похищении человека.

В СКР по Свердловской области комментариев по данному процессу пока не дают.

ИСТОЧНИК KP.RU