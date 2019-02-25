В Екатеринбурге замначальника уголовного розыска отправили в СИЗО на два месяца
Его вместе с соучастниками подозревают в похищении человека
Спецоперацию по задержанию провели сотрудники УФСБФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции №4 в Екатеринбурге Анатолий Диордий отправлен в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Ленинский городской суд в понедельник, 25 февраля.
Высокопоставленный силовик, двое его коллег, а также один гражданский были задержаны 22 февраля сотрудниками УФСБ по подозрению в похищении человека.
В СКР по Свердловской области комментариев по данному процессу пока не дают.
ИСТОЧНИК KP.RU