ЕВРАЗ КГОК повышает эффективность систем пылегазоочистки
На ЕВРАЗ КГОКе повысили эффективность улавливания пыли в производственных подразделениях. Это позволило снизить уровень запыленности на рабочих местах, уменьшить выбросы в атмосферный воздух, снизив нагрузку на окружающую среду.
В 2018 году на ЕВРАЗ КГОКе проведен ремонт 18-ти аспирационных установок в цехах дробления, обогащения и на фабрике окускования, еще две установки были модернизированы, на них увеличена эффективность улавливания, дополнительное аспирационное оборудование смонтировано в цехе дробления.
ЕВРАЗ КГОК направил на реализацию проекта более 70 млн рублей.
Программа повышения эффективности систем пылегазоочистки будет продолжена в 2019 году. Планируется отремонтировать около 30 аспирационных установок.
ИСТОЧНИК KP.RU