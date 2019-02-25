2019-02-25T13:15:17+03:00
Экономика

ЕВРАЗ КГОК повышает эффективность систем пылегазоочистки

На проект потратили больше 70 миллионов рублей
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В цехе окатышей ЕВРАЗ КГОКа. Фото: предоставлено промышленным холдингомВ цехе окатышей ЕВРАЗ КГОКа. Фото: предоставлено промышленным холдингом
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На ЕВРАЗ КГОКе повысили эффективность улавливания пыли в производственных подразделениях. Это позволило снизить уровень запыленности на рабочих местах, уменьшить выбросы в атмосферный воздух, снизив нагрузку на окружающую среду.

В 2018 году на ЕВРАЗ КГОКе проведен ремонт 18-ти аспирационных установок в цехах дробления, обогащения и на фабрике окускования, еще две установки были модернизированы, на них увеличена эффективность улавливания, дополнительное аспирационное оборудование смонтировано в цехе дробления.

ЕВРАЗ КГОК направил на реализацию проекта более 70 млн рублей.

Программа повышения эффективности систем пылегазоочистки будет продолжена в 2019 году. Планируется отремонтировать около 30 аспирационных установок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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