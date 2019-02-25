За выходные из Екатеринбурга вывезли 20 тысяч тонн снег
В уборке города были задействованы больше 300 единиц техники
Больше всего снега было вывезено в субботу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Екатеринбург продолжает бороться со снегопадами. Так, сегодня мэрия отчиталась о том, сколько дорожные службы вывезли снега из города за минувшие выходные.
- В ночь с пятницы на субботу на улицах города работали 302 единицы техники и 142 дорожных рабочих, а с улиц города было вывезено почти 11 тысяч тонн снега, - отметили в администрации Екатеринбурга.
Ну а в ночь с субботы на воскресенье столицу Урала прибирало 260 единиц техники и 130 рабочих. На полигоны они вывезли более 9 тысяч тонн снега.
ИСТОЧНИК KP.RU