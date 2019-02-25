2019-02-25T11:33:47+03:00
Общество

За выходные из Екатеринбурга вывезли 20 тысяч тонн снег

В уборке города были задействованы больше 300 единиц техники
Данил СВЕЧКОВ
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Больше всего снега было вывезено в субботу.Больше всего снега было вывезено в субботу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург продолжает бороться со снегопадами. Так, сегодня мэрия отчиталась о том, сколько дорожные службы вывезли снега из города за минувшие выходные.

- В ночь с пятницы на субботу на улицах города работали 302 единицы техники и 142 дорожных рабочих, а с улиц города было вывезено почти 11 тысяч тонн снега, - отметили в администрации Екатеринбурга.

Ну а в ночь с субботы на воскресенье столицу Урала прибирало 260 единиц техники и 130 рабочих. На полигоны они вывезли более 9 тысяч тонн снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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