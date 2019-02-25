В Екатеринбурге «Киа Рио» врезалась в фонарный столб, из-за чего ее 7-летняя пассажирка получила перелом таза
Также у нее диагностировано сотрясение мозга
За рулем машины сидела 26-летняя женщина. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Утром в Чкаловском районе Екатеринбурга произошла авария. 26-летняя женщина, управлявшая «Киа Рио», двигаясь по Объездной дороге в сторону Московской улицы, при съезде с развязки не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб.
- В результате аварии пострадала 7- летняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сидении и была пристегнута штатным ремнем безопасности, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Врачи 9ДМБ предварительно диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга и перелом костей таза.
ИСТОЧНИК KP.RU