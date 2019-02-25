2019-02-25T11:04:26+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге «Киа Рио» врезалась в фонарный столб, из-за чего ее 7-летняя пассажирка получила перелом таза

Также у нее диагностировано сотрясение мозга
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
За рулем машины сидела 26-летняя женщина. Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаЗа рулем машины сидела 26-летняя женщина. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Утром в Чкаловском районе Екатеринбурга произошла авария. 26-летняя женщина, управлявшая «Киа Рио», двигаясь по Объездной дороге в сторону Московской улицы, при съезде с развязки не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб.

- В результате аварии пострадала 7- летняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сидении и была пристегнута штатным ремнем безопасности, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Врачи 9ДМБ предварительно диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга и перелом костей таза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помнит все маршруты доставки Свердловска: старейшей сотруднице почты на Урале исполнилось 103 года
Пенсионерка из Екатеринбурга заявила о том, что с крыши мэрии на нее упала глыба снега
Уральца, сливавшего нефть из нефтепровода, лишили свободы на два года
Екатеринбург признан одним из самых театральных городов страны
Под Первоуральском два школьника хотели согреться огнем и спалили здание клуба
У жителя Екатеринбурга, задолжавшего больше 400 тысяч рублей, забрали Мерседес
Серийного насильника, орудовавшего в Екатеринбурге 22 года, судят в закрытом режиме
В Невьянске 78-летний пенсионер убил бывшую супругу сына и ее брата
Жителя Талицы, попавшегося на пьяной езде, лишили свободы на 1,3 года
На снимке с сыном уральского бизнесмена звезда «Полицейского с Рублевки» Александра Бортич показала обручальное кольцо
В Екатеринбурге три дня будет идти небольшой снег
«Только для пышных дам»: В Екатеринбурге стартует кастинг на конкурс «Мисс PLUS SIZE»
Уже знаменитую «Песню матки» для шоу Елены Малышевой написал музыкант из Екатеринбурга
"Пассажирке стало плохо": самолет "Уральских авиалиний" экстренно вернулся в Благовещенск
После гибели туристки на севере Урала, Свердловские спасатели открыли онлайн-регистрацию тургрупп
Под Екатеринбургом восстановили движение поездов
«Чтобы не ломались палки и лыжи»: Губерниев восхитился поздравлением Шипулина с 23 февраля
Шприцы и следы крови: жительница Серова устроила в своей квартире наркопритон
В Нижнем Тагиле лже-врачи ограбили двух пенсионерок
Нападающий «Урала» перешел в «Зенит»
В Свердловской области запланирован полноценный запуск Системы-112
В Екатеринбурге прошел международный турнир по боксу
Возле «Леруа Мерлен» Lada Kalina столкнулся с KIA и вылетел в сугроб
В Екатеринбурге женщина поймала клеща
Джеймс Кэмерон помог Роберту Родригесу вернуться в большое кино