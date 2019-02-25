2019-02-25T10:38:27+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Екатеринбурга заявила о том, что с крыши мэрии на нее упала глыба снега

Полиция ведет проверку
Данил СВЕЧКОВ
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Свою проверку по факту инцидента ведут и в администрации города.Свою проверку по факту инцидента ведут и в администрации города.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Очевидцы сообщают, что в воскресенье с крыши администрации Екатеринбурга на пожилую женщину якобы упал снег. В связи с этим, полиция Екатеринбурга решила провести проверку.

- Информация об инциденте, изложенная в средствах массовой информации, зарегистрирована, - сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Полиция проверит обстоятельства получении травмы пожилой женщиной.

По предварительной информации, снег упал не на саму женщину, а перед ней, задев голову по касательной. В противном случае, происшествия могло закончиться с более тяжелыми травмами. В самой городской администрации факт происшествия пока не подтверждают. Они проверяют записи с камер наблюдения, на которые мог попасть этот инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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