Уральца, сливавшего нефть из нефтепровода, лишили свободы на два года
В Верхотурье вынесли приговор члену преступной группы, похищавшей нефть из нефтепровода «Сургут-Полоцк». Они врезались в него и с помощью шланга выводили нефть в машину с цистерной объемом 9 тонн, стоявшую на дороге.
– Похищенную нефть злоумышленники впоследствии реализовывали под видом печного топлива в Челябинске, – поясняют в Свердловской областной прокуратуре. – Преступная группа действовала с августа 2017 года и была пресечена правоохранительными органами в феврале 2018 года.
Члена группы, который ночью открывал кран и закрывал его после наполнения цистерны похищенной нефтью, приговорили к двум годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU