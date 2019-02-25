2019-02-25T10:25:11+03:00
Общество

Уральца, сливавшего нефть из нефтепровода, лишили свободы на два года

Похищенное топливо потом сбывалось в Челябинске под видом печного топлива
Данил СВЕЧКОВ
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Члены преступной группы делали врезку в нефтепровод.Члены преступной группы делали врезку в нефтепровод.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Верхотурье вынесли приговор члену преступной группы, похищавшей нефть из нефтепровода «Сургут-Полоцк». Они врезались в него и с помощью шланга выводили нефть в машину с цистерной объемом 9 тонн, стоявшую на дороге.

– Похищенную нефть злоумышленники впоследствии реализовывали под видом печного топлива в Челябинске, – поясняют в Свердловской областной прокуратуре. – Преступная группа действовала с августа 2017 года и была пресечена правоохранительными органами в феврале 2018 года.

Члена группы, который ночью открывал кран и закрывал его после наполнения цистерны похищенной нефтью, приговорили к двум годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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