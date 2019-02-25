Екатеринбург признан одним из самых театральных городов страны

СЕГОДНЯ 09:57 2019-02-25T09:57:23+03:00

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Екатеринбург признан одним из самых театральных городов России. В рейтинге аналитического агентства «ТурСтат» уральская столица заняла третье место в рейтинге, уступив только Москве и Санкт-Петербургу, опередив Казань и Новосибирск.

В числе самых узнаваемых театров специалисты назвали Театр оперы и балета, Театр музыкальной комедии, Свердловскую филармонию, Драмтеатр, Камерный театр, Театр эстрады, Театр кукол и даже частный Коляда-театр. Эти места традиционно посещают жители Екатеринбурга, Свердловской области, а также туристы.

Отметим, что в Год театра в Екатеринбурге пройдет ряд всероссийских и международных мероприятий. Среди них – юбилейный театральный конкурс «Золотая маска», фестиваль «Реальный театр» и другие.

Также в 2019 году в Екатеринбурге стартует реконструкция Театра драмы, а недавно завершилось обновление сквера у Театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU