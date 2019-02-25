2019-02-25T09:57:23+03:00
Звезды

Екатеринбург признан одним из самых театральных городов страны

Впереди только Москва и Санкт-Петербург
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Постановки свердловских театров оценили на федеральном уровнеПостановки свердловских театров оценили на федеральном уровнеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбург признан одним из самых театральных городов России. В рейтинге аналитического агентства «ТурСтат» уральская столица заняла третье место в рейтинге, уступив только Москве и Санкт-Петербургу, опередив Казань и Новосибирск.

В числе самых узнаваемых театров специалисты назвали Театр оперы и балета, Театр музыкальной комедии, Свердловскую филармонию, Драмтеатр, Камерный театр, Театр эстрады, Театр кукол и даже частный Коляда-театр. Эти места традиционно посещают жители Екатеринбурга, Свердловской области, а также туристы.

Отметим, что в Год театра в Екатеринбурге пройдет ряд всероссийских и международных мероприятий. Среди них – юбилейный театральный конкурс «Золотая маска», фестиваль «Реальный театр» и другие.

Также в 2019 году в Екатеринбурге стартует реконструкция Театра драмы, а недавно завершилось обновление сквера у Театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге «Киа Рио» врезалась в фонарный столб, из-за чего ее 7-летняя пассажирка получила перелом таза
Помнит все маршруты доставки Свердловска: старейшей сотруднице почты на Урале исполнилось 103 года
Пенсионерка из Екатеринбурга заявила о том, что с крыши мэрии на нее упала глыба снега
Уральца, сливавшего нефть из нефтепровода, лишили свободы на два года
Под Первоуральском два школьника хотели согреться огнем и спалили здание клуба
У жителя Екатеринбурга, задолжавшего больше 400 тысяч рублей, забрали Мерседес
Серийного насильника, орудовавшего в Екатеринбурге 22 года, судят в закрытом режиме
В Невьянске 78-летний пенсионер убил бывшую супругу сына и ее брата
Жителя Талицы, попавшегося на пьяной езде, лишили свободы на 1,3 года
На снимке с сыном уральского бизнесмена звезда «Полицейского с Рублевки» Александра Бортич показала обручальное кольцо
В Екатеринбурге три дня будет идти небольшой снег
«Только для пышных дам»: В Екатеринбурге стартует кастинг на конкурс «Мисс PLUS SIZE»
Уже знаменитую «Песню матки» для шоу Елены Малышевой написал музыкант из Екатеринбурга
"Пассажирке стало плохо": самолет "Уральских авиалиний" экстренно вернулся в Благовещенск
После гибели туристки на севере Урала, Свердловские спасатели открыли онлайн-регистрацию тургрупп
Под Екатеринбургом восстановили движение поездов
«Чтобы не ломались палки и лыжи»: Губерниев восхитился поздравлением Шипулина с 23 февраля
Шприцы и следы крови: жительница Серова устроила в своей квартире наркопритон
В Нижнем Тагиле лже-врачи ограбили двух пенсионерок
Нападающий «Урала» перешел в «Зенит»
В Свердловской области запланирован полноценный запуск Системы-112
В Екатеринбурге прошел международный турнир по боксу
Возле «Леруа Мерлен» Lada Kalina столкнулся с KIA и вылетел в сугроб
В Екатеринбурге женщина поймала клеща
Джеймс Кэмерон помог Роберту Родригесу вернуться в большое кино