2019-02-25T09:53:54+03:00
Происшествия

Под Первоуральском два школьника хотели согреться огнем и спалили здание клуба

Их родителям пришлось возместить ущерб - больше 700 тысяч рублей
Данил СВЕЧКОВ
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Чтобы не платить деньги, родители одного из мальчиков обратились в Свердловский областной суд, но его сотрудники оставили решение своих коллег без изменений.Чтобы не платить деньги, родители одного из мальчиков обратились в Свердловский областной суд, но его сотрудники оставили решение своих коллег без изменений.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В хитросплетениях странного преступления разбирались уральские судьи. Совершено оно было летом 2017 года - кто-то сжег здание клуба в поселке Нижнее Село, что под Первоуральском. А злоумышленниками оказались... два школьника 10 и 11 лет. Ребята замерзли и устроили пожар, чтобы погреться.

- Предварительно купив пять коробков спичек в магазине, ребята развели костер на деревянной ступени рядом с порогом запасного выхода клуба, - рассказывают в пресс-службе Свердловского областного суда. - Погревшись, один из них отодвинул костер в сторону и «плюнул в него, чтобы потушить».

Но огонь не погас, а расползся по зданию. К счастью, в огне никто из людей не пострадал. Заводить на мальчишек уголовные дела, в силу их юности никто не стал. Однако владельцы здания через суд потребовали взыскать с их родителей 1 миллион 112 тысяч рублей. Это тот ущерб, который был нанесен пожаром. Но суд взыскал с них меньше - 732 тысяч 476 рублей. Родители одного из мальчиков с этим решением все равно не согласились и подали жалобу в областной суд.

- Родители уверяли, что в действиях их сына отсутствуют все признаки состава преступления, то есть неосторожное обращение с огнем, поскольку он никаких действий не выполнял, - объясняют в Свердловском областном суде. - Указывали, что их сын, напротив, принял меры, чтобы затушить костер.

Но служители Фемиды оставили решение без изменений, так как огонь ребята разводили вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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