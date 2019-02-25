У жителя Екатеринбурга, задолжавшего больше 400 тысяч рублей, забрали Мерседес
В Екатеринбурге дорогая иномарка Мерседес-Бенц 2014 года выпуска лишилась своего владельца. Таким образом судебные приставы Верх-Исетского района взыскали с него 414 тысяч рублей, которые он задолжал другому человеку.
- Добровольно погашать задолженность должник не пожелал, - отмечают в УФССП по Свердловской области. - Суд постановил обратить взыскание задолженности путем продажи на публичных торгах залогового имущества – транспортного средства должника.
Сейчас иномарка находится на специализированной стоянке на хранении. И если ее владелец не поторопится погасить свою задолженность, то она будет продана на торгах, а деньги перечислены взыскателю.
ИСТОЧНИК KP.RU