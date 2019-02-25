У жителя Екатеринбурга, задолжавшего больше 400 тысяч рублей, забрали Мерседес

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-25T09:32:20+03:00

Сейчас иномарка находится на специализированной стоянке. Фото: УФССП по Свердловской области

Если он вернет деньги, то иномарку продадут на торгах

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В Екатеринбурге дорогая иномарка Мерседес-Бенц 2014 года выпуска лишилась своего владельца. Таким образом судебные приставы Верх-Исетского района взыскали с него 414 тысяч рублей, которые он задолжал другому человеку.

- Добровольно погашать задолженность должник не пожелал, - отмечают в УФССП по Свердловской области. - Суд постановил обратить взыскание задолженности путем продажи на публичных торгах залогового имущества – транспортного средства должника.

Сейчас иномарка находится на специализированной стоянке на хранении. И если ее владелец не поторопится погасить свою задолженность, то она будет продана на торгах, а деньги перечислены взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU