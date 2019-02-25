2019-02-25T09:32:20+03:00
Общество

У жителя Екатеринбурга, задолжавшего больше 400 тысяч рублей, забрали Мерседес

Если он вернет деньги, то иномарку продадут на торгах
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Сейчас иномарка находится на специализированной стоянке. Фото: УФССП по Свердловской областиСейчас иномарка находится на специализированной стоянке. Фото: УФССП по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге дорогая иномарка Мерседес-Бенц 2014 года выпуска лишилась своего владельца. Таким образом судебные приставы Верх-Исетского района взыскали с него 414 тысяч рублей, которые он задолжал другому человеку.

- Добровольно погашать задолженность должник не пожелал, - отмечают в УФССП по Свердловской области. - Суд постановил обратить взыскание задолженности путем продажи на публичных торгах залогового имущества – транспортного средства должника.

Сейчас иномарка находится на специализированной стоянке на хранении. И если ее владелец не поторопится погасить свою задолженность, то она будет продана на торгах, а деньги перечислены взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге «Киа Рио» врезалась в фонарный столб, из-за чего ее 7-летняя пассажирка получила перелом таза
Помнит все маршруты доставки Свердловска: старейшей сотруднице почты на Урале исполнилось 103 года
Пенсионерка из Екатеринбурга заявила о том, что с крыши мэрии на нее упала глыба снега
Уральца, сливавшего нефть из нефтепровода, лишили свободы на два года
Екатеринбург признан одним из самых театральных городов страны
Под Первоуральском два школьника хотели согреться огнем и спалили здание клуба
Серийного насильника, орудовавшего в Екатеринбурге 22 года, судят в закрытом режиме
В Невьянске 78-летний пенсионер убил бывшую супругу сына и ее брата
Жителя Талицы, попавшегося на пьяной езде, лишили свободы на 1,3 года
На снимке с сыном уральского бизнесмена звезда «Полицейского с Рублевки» Александра Бортич показала обручальное кольцо
В Екатеринбурге три дня будет идти небольшой снег
«Только для пышных дам»: В Екатеринбурге стартует кастинг на конкурс «Мисс PLUS SIZE»
Уже знаменитую «Песню матки» для шоу Елены Малышевой написал музыкант из Екатеринбурга
"Пассажирке стало плохо": самолет "Уральских авиалиний" экстренно вернулся в Благовещенск
После гибели туристки на севере Урала, Свердловские спасатели открыли онлайн-регистрацию тургрупп
Под Екатеринбургом восстановили движение поездов
«Чтобы не ломались палки и лыжи»: Губерниев восхитился поздравлением Шипулина с 23 февраля
Шприцы и следы крови: жительница Серова устроила в своей квартире наркопритон
В Нижнем Тагиле лже-врачи ограбили двух пенсионерок
Нападающий «Урала» перешел в «Зенит»
В Свердловской области запланирован полноценный запуск Системы-112
В Екатеринбурге прошел международный турнир по боксу
Возле «Леруа Мерлен» Lada Kalina столкнулся с KIA и вылетел в сугроб
В Екатеринбурге женщина поймала клеща
Джеймс Кэмерон помог Роберту Родригесу вернуться в большое кино