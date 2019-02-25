Серийного насильника, орудовавшего в Екатеринбурге 22 года, судят в закрытом режиме

СЕГОДНЯ 09:10 2019-02-25T10:05:18+03:00

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Служители Фемиды сегодня занялись делом так называемого «Подмостового насильника», злоумышленника, который нападал на женщин преимущественно в районе автомобильных мостов и транспортных развязок. По версии следствия, от его рук пострадали 12 женщин.

- Преступления совершались на территории Екатеринбурга в период с 19 декабря 1992 года до 17 августа 2014 года, - уточняют в пресс-службе Свердловского областного суда. - Злоумышленник нападал в районе автомобильных мостов и транспортных развязок.

Заседание суда проходит в закрытом режиме. Выйти на след злоумышленника сыщики смогли, когда провели тест ДНК.

- Злоумышленником оказался 49-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение убийства, ряда изнасилований и нескольких разбойных нападений к 15 годам лишения свободы, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Он освободился из мест лишения свободы в 2009 году. До задержания мужчина официально нигде не был трудоустроен, постоянного места жительства не имел.

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Под Екатеринбургом поймали насильника, который скрывался от следователей 26 лет

Свердловские следователи сегодня празднуют огромную победу. В небольшом городке Полевской, что всего в 40-ка километрах от Екатеринбурга, был пойман серийный насильник и убийца, который скрывался от следователей 26 лет. Сыщики за это время сбились с ног, опрашивая тысячи уральцев, но ни единого очевидца так найти и не удалось. Все, что было в арсенале у следователей – это выжившие жертвы насильника. К слову, первое нападение было совершено аж в 1992-ом году. Вычислить изувера удалось за счет экспертизы ДНК, которая после тысяч сравнений все же дала похожий результат. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU