2019-02-25T08:54:00+03:00
Происшествия

В Невьянске 78-летний пенсионер убил бывшую супругу сына и ее брата

Ему грозит пожизненное лишение свободы
Данил СВЕЧКОВ
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После преступления мужчина добровольно сдался в руки полиции.После преступления мужчина добровольно сдался в руки полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Невьянске на скамье подсудимых скоро окажется 78-летний пенсионер, который обвиняется в убийстве двух человек. По версии следствия, в середине декабря прошлого года во время застолья он поссорился с бывшей женой своего сына и ее 64-летним братом и схватился за нож.

- Обвиняемый нанес им не менее 6 ударов в грудную клетку мужчине и не менее 4 ударов в область шеи и грудной клетки женщине, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - От полученных колото-резаных повреждений мужчина и женщина скончались спустя незначительное время на месте происшествия.

После убийства пенсионер сам пошел сдаваться в полицию. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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