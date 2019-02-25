Жителя Талицы, попавшегося на пьяной езде, лишили свободы на 1,3 года

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-25T08:43:25+03:00

Кроме того, ему на три года запретили управлять машинами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее он уже был судим за такое же преступление

Изменить размер текста: A A

В Талице огласили приговор местному жителю, который обвинялся в пьяной езде. Преступление он совершил 15 сентября минувшего года, и когда полицейский остановил его, отказался проходить медицинское освидетельствование.

- При этом, подсудимый уже был дважды судим за совершение аналогичных преступлений против безопасности дорожного движения, судимости не сняты и не погашены, последняя судимость была им получена в августе 2018 года, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - Судом ему назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, ему на три года запретили управлять машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU