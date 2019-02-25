На снимке с сыном уральского бизнесмена звезда «Полицейского с Рублевки» Александра Бортич показала обручальное кольцо

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-25T07:59:31+03:00

Актрисе 24 года и ранее она уже была два года замужем. Фото: instagram.com/bortich

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24-летняя российская актриса Александра Бортич, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» и фильма «Викинг» сделала настоящий подарок любителям слухов. Так, у себя в Инстаграме девушка опубликовала фотографию с мужчиной, в котором уральские поклонники актрисы узнали Евгения Савельева, сына главы крупной инвестиционной группы из Екатеринбурга. Изюминку снимку добавило то, что на безымянном пальце девушки на снимке было надето кольцо.

«Расписались по быстрому в арабских» - спросила в комментариях знакомая актрисы под ником nelyakole. На что Александра Бортич ответила:

«ага, Джо получил лецензию и сообразили по быстрому»

Актрисе Александре Бортич 24 года. Несмотря на то, что она активно снимается в кино и сериалах, театрального образования у нее нет. Девушка стала известна после того, как по конкурсу получила главную роль в драме «Как меня зовут». В 2016 году Александра Бортич уже выходила замуж - за рэп-исполнителя Вячеслава Воронцова. Но спустя два года они развелись.

ИСТОЧНИК KP.RU