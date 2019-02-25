2019-02-25T07:20:38+03:00
Общество

В Екатеринбурге три дня будет идти небольшой снег

Столбики термометра днем опустятся до -6 градусов Цельсия
Данил СВЕЧКОВ
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По прогнозам синоптиков, морозов в ближайшие дни ждать не стоит.По прогнозам синоптиков, морозов в ближайшие дни ждать не стоит.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшие три дня в Екатеринбурге будет идти небольшой снег, обещают синоптики. Кроме того, погода будет относительно теплой, так что встреча первого дня весны обойдется без морозов.

– Во вторник, 26 февраля, будет облачно с прояснениями, – сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». – Ночью столбики термометров опустятся до -11…-13 градусов Цельсия, днем до -4…-6. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

И точное такие же цифры установятся в Екатеринбурге в четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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