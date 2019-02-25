В Екатеринбурге три дня будет идти небольшой снег
Столбики термометра днем опустятся до -6 градусов Цельсия
По прогнозам синоптиков, морозов в ближайшие дни ждать не стоит.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшие три дня в Екатеринбурге будет идти небольшой снег, обещают синоптики. Кроме того, погода будет относительно теплой, так что встреча первого дня весны обойдется без морозов.
– Во вторник, 26 февраля, будет облачно с прояснениями, – сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». – Ночью столбики термометров опустятся до -11…-13 градусов Цельсия, днем до -4…-6. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.
И точное такие же цифры установятся в Екатеринбурге в четверг.
ИСТОЧНИК KP.RU