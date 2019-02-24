2019-02-24T18:15:11+03:00
Общество

«Только для пышных дам»: В Екатеринбурге стартует кастинг на конкурс «Мисс PLUS SIZE»

Кастинг состоится 4 марта
Екатерина САЛТЫКОВА
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Фото:«Мисс PLUS SIZE»/vk.comФото:«Мисс PLUS SIZE»/vk.com
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В Екатеринбурге стартует конкурс для девушек с пышными формами.

- На конкурс принимаются заявки от девушек от 18 лет. Размер одежды начинается от 48. При этом у конкурсантки обязательно должно быть гражданство РФ, - гвоорят организаторы.

Каждой участнице необходима предварительная регистрация в личном сообщении группы «Мисс PLUS SIZE» в социальной сети «Вконтакте. В заявке надо указать: ФИО, возраст, контактный номер и две фото (портрет и в полный рост). А так же, каждой девушке нужно будет подготовить мини презентацию о себе в произвольной форме!

Кастинг пройдёт 4 марта в Администрации города Екатеринбурга (актовый зал) по адресу Проспект Ленина 24А, 4 этаж (вход с пер. Банковский) с 14.00 до 18.00!

ИСТОЧНИК KP.RU

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