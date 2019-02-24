"Пассажирке стало плохо": самолет "Уральских авиалиний" экстренно вернулся в Благовещенск
У женщины понизилось артериальное давление
Общее время задержки рейса - 4 часа.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Самолет "Уральских авиалиний" летевший по маршруту "Благовещенск-Екатеринбург-Москва" экстренно вернули в аэропорт вылета. Спустя час после того, как борт поднялся в небо одна из пассажирок почувствовала недомогание.
- У женщины понизилось артериальное давление. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета, — объяснили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
В воздушной гавани борт встретила машина "скорой помощи". Самолет тем временем вылетел в Екатеринбург. Общая задержка рейса составила около четырех часов.
ИСТОЧНИК KP.RU