"Пассажирке стало плохо": самолет "Уральских авиалиний" экстренно вернулся в Благовещенск

СЕГОДНЯ 12:25 2019-02-24T12:28:34+03:00

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Самолет "Уральских авиалиний" летевший по маршруту "Благовещенск-Екатеринбург-Москва" экстренно вернули в аэропорт вылета. Спустя час после того, как борт поднялся в небо одна из пассажирок почувствовала недомогание.

- У женщины понизилось артериальное давление. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета, — объяснили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В воздушной гавани борт встретила машина "скорой помощи". Самолет тем временем вылетел в Екатеринбург. Общая задержка рейса составила около четырех часов.

ИСТОЧНИК KP.RU