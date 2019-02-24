После гибели туристки на севере Урала, Свердловские спасатели открыли онлайн-регистрацию тургрупп

СЕГОДНЯ 08:23 2019-02-24T08:24:10+03:00

Теперь уведомить о походе можно через Интернет

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В середине января на севере Урала пропали две туристки. Женщин искали больше трех суток, а когда нашли одна из них уже погибла. И это притом, что они шли в поход-однодневку, в составе туристической группы, к тому же неоднократно путешествовали в тех местах...

Во избежание аналогичных трагедий главное управление МЧС России по Свердловской области открыло онлайн-регистрацию туристических групп в регионе.

- Онлайн-регистрация поможет обезопасить туристов, и в случае необходимости вовремя получить помощь специалистов, - отмечают в ведомстве. – Мы рекомендуем уведомлять о своем маршруте, как туристические группы, так и отдельных туристов.

Раньше все документы - точный маршрут, состав группы и прочее - необходимо было подавать спасателям лично. Теперь же всё можно заполнить в электронном виде на официальном сайте Главного управления. Такой сервис позволит значительно упростить процедуру регистрации туристов и подготовку к походу.

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Отбились от группы: Третьи сутки пошли, как на севере Свердловской области блуждают по тайге две женщины. У них с собой нет припасов, а погода стоит не самая теплая - до -20 градусов ночью и до -13 днем. Пропали женщины 19 января, когда вместе с другими туристами вышли с базы «Серебрянский Камень» в район Сухогорского Камня. Помимо пропавших женщин в группе было еще двое мужчин и одна женщина. (подробности)

Выжившую на севере Урала туристку выписали из больницы. Женщине ампутировали ноги. Сейчас Елена Осипова находится в окружении родственников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU