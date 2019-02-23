Под Екатеринбургом восстановили движение поездов

СЕГОДНЯ 19:00 2019-02-23T19:02:37+03:00

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В Свердловской области полностью устранили последствия аварии на железнодорожном перегоне между станциями Хризолитовый и Арамиль. Здесь в ночь на субботу сошел с рельсов грузовой состав с углем.

В аварии никто из людей не пострадал, однако оказались повреждены полотно на протяжении 200 метров и товарные вагоны.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

По данным пресс-службы регионального МЧС, для ликвидации последствий аварии на место выезжал аварийно-восстановительный поезд и 60 сотрудников Свердловской железной дороги. К 9 часам утра на перегоне удалось запустить реверсивное движение по четному пути.

К 17:24 ремонтные работы на поврежденном участке пути удалось завершить. Движение поездов в настоящее время полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU