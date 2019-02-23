Под Екатеринбургом восстановили движение поездов
В Свердловской области полностью устранили последствия аварии на железнодорожном перегоне между станциями Хризолитовый и Арамиль. Здесь в ночь на субботу сошел с рельсов грузовой состав с углем.
В аварии никто из людей не пострадал, однако оказались повреждены полотно на протяжении 200 метров и товарные вагоны.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
По данным пресс-службы регионального МЧС, для ликвидации последствий аварии на место выезжал аварийно-восстановительный поезд и 60 сотрудников Свердловской железной дороги. К 9 часам утра на перегоне удалось запустить реверсивное движение по четному пути.
К 17:24 ремонтные работы на поврежденном участке пути удалось завершить. Движение поездов в настоящее время полностью восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU