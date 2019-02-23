«Чтобы не ломались палки и лыжи»: Губерниев восхитился поздравлением Шипулина с 23 февраля
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев восхитился поздравлением олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина с Днем защитника Отечества. Видео с речью бывшего спортсмена, обращенной к российским участникам чемпионата мира по лыжным гонкам, Губерниев опубликовал в своем Instagram.
- Чтобы не ломались палки, не ломались лыжи, чтоб наши недруги нас не подрезали… Ну, и конечно же, цвет настроения - лыжный, - сказал Шипулин.
Поздравление с Днем защитника Отечества от Антона Шипулина.Видео: Instagram Дмитрия ГубрениеваОлег Галимов
Сам Губерниев также поздравил всех с праздником, а также поблагодарил Шипулина за поддержку сборной России по лыжным гонкам.
ИСТОЧНИК KP.RU