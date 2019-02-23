2019-02-23T16:46:20+03:00
Спорт

«Чтобы не ломались палки и лыжи»: Губерниев восхитился поздравлением Шипулина с 23 февраля

Запись он опубликовал в Instagram
Олег Галимов
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Шипулин завершил карьеру в конце 2018 годаШипулин завершил карьеру в конце 2018 годаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев восхитился поздравлением олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина с Днем защитника Отечества. Видео с речью бывшего спортсмена, обращенной к российским участникам чемпионата мира по лыжным гонкам, Губерниев опубликовал в своем Instagram.

- Чтобы не ломались палки, не ломались лыжи, чтоб наши недруги нас не подрезали… Ну, и конечно же, цвет настроения - лыжный, - сказал Шипулин.

Поздравление с Днем защитника Отечества от Антона Шипулина.Видео: Instagram Дмитрия ГубрениеваОлег Галимов

Сам Губерниев также поздравил всех с праздником, а также поблагодарил Шипулина за поддержку сборной России по лыжным гонкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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