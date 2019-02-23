Шприцы и следы крови: жительница Серова устроила в своей квартире наркопритон

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-23T15:02:46+03:00

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В Серове полицейские задержали местную жительницу, которая организовала в своей квартире наркопритон. Ранее она уже была судима за совершение кражи, но тогда отделалась обязательными работами.

- Она же, являясь потребителем наркотических средств, охотно предоставляла свои апартаменты для изготовления наркотикосодержащих растворов и их дальнейшего совместного употребления, - рассказали в МО МВД «Серовский». - В указанной квартире были обнаружены использованные медицинские шприцы, приспособления, ветошь со следами крови, и иные предметы. Среди посетителей были лица ранее судимые, состоящие на учетах, являющиеся, как и сама хозяйка, потребителями наркотических средств.

Сама женщина пояснила, что наркотики для употребления она приобретала по Сети. Кроме того доказано, что в ноябре прошлого года она продавала синтетические наркотики.

- По обоим фактам в отношении женщины возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 232 УК «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», санкция которой предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы и частью 1 статьи 228.1 УК «Незаконный сбыт наркотических средств», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Предварительное следствие окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметил следователь отдела полиции Владимир Бредских.

ИСТОЧНИК KP.RU