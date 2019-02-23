2019-02-23T12:43:10+03:00
Спорт

Нападающий «Урала» перешел в «Зенит»

Аренда продлится до конца сезона
Олег Галимов
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В составе екатеринбуржцев Юсупов забил всего три мячаВ составе екатеринбуржцев Юсупов забил всего три мяча
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Нападающий «Урала» Артём Юсупов на правах аренды перешел в «Зенит-2». Эта команда выступает в Футбольной национальной лиге.

- Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона. Нашему молодому форварду желаем удачи, постоянной игровой практики и отличной реализации голевых моментов! – говорится в официальном сообщении екатеринбургского клуба.

Отметим, что «шмели» начнут весеннюю часть чемпионата России 2 марта домашним матчем с питерской командой. Начало игры в 15:30 по уральскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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