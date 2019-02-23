2019-02-23T09:42:16+03:00
Спорт

В Екатеринбурге прошел международный турнир по боксу

На ринге определились обладатели титулов WBC International и WBO Global
Олег Галимов
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Фото: RCC Boxing PromotionsФото: RCC Boxing Promotions
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В Екатеринбурге прошел турнир по профессиональному боксу, в котором приняли участие десять пар бойцов, в том числе из Колумбии, Никарагуа, ЮАР, Мексики и Филиппин.

Первый же поединок закончился нокаутом: сильнейшего на ринге выявлялинепобежденный Равшанбек Умурзаков из Узбекистана и филиппинец Римар Метуд. Уже в четвертом раунде Умурзаков отправил филиппинца в нокаут, проведя отличную комбинацию и пробив сопернику в корпус.

Фото: RCC Boxing Promotions

Фото: RCC Boxing Promotions

После боя Умурзаков признался, что не рассчитывал на досрочную победу.

- Хочу сказать, что сегодня мне противостоял очень опытный боксер, у которого за плечами более 15 поединков. Я ждал тяжелого боя, готовился ко всем восьми раундам, так как знал, что Метуда в своей карьере еще не проигрывал досрочно. Рад, что мне удалось попасть и завершить бой в четвертом раунде, - сказал Равшанбек.

В со-главном поединке вечера сошлись супертяжеловесы Евгений Романов из Волгограда и канадец Дийон Карман. Они бились за титул WBO Globa

Фото: RCC Boxing Promotions

Фото: RCC Boxing Promotions

С первых же секунд Романов пошел в атаку, провел несколько классных ударов, после которых канадец упал и уже не смог продолжить бой. Для россиянина это была 12-ая победа в карьере.

Фото: RCC Boxing Promotions

Фото: RCC Boxing Promotions

- Мы готовились на все десять раундов, получилось так, как получилось. Специально приглашали высоких партнеров для подготовки к этому поединку. Рад, что закончил досрочно уже в первом раунде, — признался обладатель титула WBO Global.

В заключительном бое вечера чемпион WBC International Мухаммад Якубов из Санкт-Петербурга защищал титул. Его соперником был претендент из Мексики Эмануэль Лопес.

Фото: RCC Boxing Promotions

Фото: RCC Boxing Promotions

Действующий чемпион на протяжении десяти раундов действовал первым номером и довел дело до победы единогласным решением судей, тем самым защитив титул WBC International.

Фото: RCC Boxing Promotions

Фото: RCC Boxing Promotions

ИСТОЧНИК KP.RU

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