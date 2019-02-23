Возле «Леруа Мерлен» Lada Kalina столкнулся с KIA и вылетел в сугроб
Все пострадавшие отказались от госпитализации.
Фото: служба спасения «СОВА»
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Минувшим вечером на переулке Базовом Lada Kalina столкнулся с KIA и вылетел в сугроб. От столкновения с иномаркой отечественная легковушка перевернулась на бок.
Фото: служба спасения «СОВА»
В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что столкновение произошло, когда водитель Lada Kalina поворачивал налево к «Леруа Мерлен» на выключенную дополнительную секцию, а навстречу ему в это время ехала KIA.
Фото: служба спасения «СОВА»
После ДТП медицинскую помощь оказали троим людям, но от госпитализации все они отказались.
Фото: служба спасения «СОВА»
ИСТОЧНИК KP.RU