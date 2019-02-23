2019-02-23T08:55:40+03:00
Происшествия

Возле «Леруа Мерлен» Lada Kalina столкнулся с KIA и вылетел в сугроб

Все пострадавшие отказались от госпитализации.
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: служба спасения «СОВА»Фото: служба спасения «СОВА»
Изменить размер текста:

Минувшим вечером на переулке Базовом Lada Kalina столкнулся с KIA и вылетел в сугроб. От столкновения с иномаркой отечественная легковушка перевернулась на бок.

Фото: служба спасения «СОВА»

Фото: служба спасения «СОВА»

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что столкновение произошло, когда водитель Lada Kalina поворачивал налево к «Леруа Мерлен» на выключенную дополнительную секцию, а навстречу ему в это время ехала KIA.

Фото: служба спасения «СОВА»

Фото: служба спасения «СОВА»

После ДТП медицинскую помощь оказали троим людям, но от госпитализации все они отказались.

Фото: служба спасения «СОВА»

Фото: служба спасения «СОВА»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Свердловской области запланирован полноценный запуск Системы-112
В Екатеринбурге прошел международный турнир по боксу
В Екатеринбурге женщина поймала клеща
Джеймс Кэмерон помог Роберту Родригесу вернуться в большое кино
Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов рублей на отлов бездомных собак
Сергей Шнуров приехал в Екатеринбург на корпоратив
«Зеленая роща» и Площадь Обороны: жители Екатеринбурга выбирают, что благоустроить в 2020 году
Уральского автонарушителя отправили в тюрьму за то, что не раз садился за руль пьяным
В Екатеринбург из Каменска-Уральского на вертолете санавиации доставили трехлетнюю девочку
Мэрия Екатеринбурга запретила парковку еще на 13 улицах города
В Кольцово у двух бизнесменов забрали партию мужских костюмов
Реконструкцией ЦПКиО займутся голландские архитекторы
В Екатеринбурге бульдозером раздавили 60 килограммов яблок
В Екатеринбурге мужчину, который выстрелил в собаку, могут посадить на три года
В Серове фельдшер сдала медкарты больных в качестве макулатуры
Улицы Екатеринбурга начнут убирать в два раза быстрее
Писатель Александр Проханов вместе с уральской элитой будут искать «русскую мечту»
После нападение своры собак на ребенка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
23 февраля в Екатеринбурге пройдет чемпионат по поеданию пиццы
Полиция Нижнего Тагила ищет насильника, напавшего на женщину
Банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов в Интернет-банке для бизнеса
На Ботанике после трещины в трубе остыли батареи
В День защитника Отечества в Екатеринбурге по проспекту Ленина перестанут ходить трамваи
«Пилотный регион»: в Свердловской области хотят поднять транспортный налог