Возле «Леруа Мерлен» Lada Kalina столкнулся с KIA и вылетел в сугроб

СЕГОДНЯ 08:54 2019-02-23T08:55:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером на переулке Базовом Lada Kalina столкнулся с KIA и вылетел в сугроб. От столкновения с иномаркой отечественная легковушка перевернулась на бок.

Фото: служба спасения «СОВА»

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что столкновение произошло, когда водитель Lada Kalina поворачивал налево к «Леруа Мерлен» на выключенную дополнительную секцию, а навстречу ему в это время ехала KIA.

Фото: служба спасения «СОВА»

После ДТП медицинскую помощь оказали троим людям, но от госпитализации все они отказались.

Фото: служба спасения «СОВА»

ИСТОЧНИК KP.RU