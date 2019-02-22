В Екатеринбурге женщина поймала клеща

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-22T17:06:00+03:00

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В Екатеринбурге произошел еще один случай встречи с клещом. Опасный вид паукообразных женщина обнаружила на себе еще вчера. Не медля, она отнесла его в «Новую больницу» на Заводской, чтобы узнать, не инфицирован ли он случайно. Пока екатеринбурженка ждет результатов. Как сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области, клещ женщину не кусал.

- Укусов с клещами не зарегистрировано, - рассказывают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - Женщина просто принесла его на исследование. Если человек живет в частном доме, вполне возможно, что клещ мог проникнуть с домашними животными. Наступили холода - он впал в спячку, а потом в доме стало теплее, он вышел из спячки и оживился.

В пресс-службе добавили, что женщина жила как раз за городом.

В центре иммунопрофилактики «Новой больницы» журналистам «Комсомолки», к сожалению, рассказать ничего не смогли, так как информация составляет врачебную тайну. А секретаря пресс-службы на рабочем месте в укороченный день застать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU