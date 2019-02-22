2019-02-22T16:06:07+03:00
Звезды

Джеймс Кэмерон помог Роберту Родригесу вернуться в большое кино

Режиссер «Отчаянного» снял самый дорогой фильм в своей карьере
Лев ИСТОМИН
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Фото: кадр из фильмаФото: кадр из фильма
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В последние годы голливудский режиссер не радовал поклонников новыми идеями и сюжетами в собственных фильмах. Автор уникальных творений «Город грехов», «Отчаянный», «Дети шпионов» и «От заката до рассвета» давно не предлагал публике ничего нового, снимая сиквелы собственных фильмов.

Ситуация изменилась три года назад, когда известный голливудский продюсер и режиссер Джеймс Кэмерон, подаривший миру «Терминатора», «Чужих», «Титаник» и «Аватар» предложил коллеге взяться за сложный, но интересный проект по экранизации японских комиксов манга.

В последнее время режиссер занялся самоцитированием. В частности он снял несколько сезонов сериала по своему же фильму. Фото: кадр из фильма "От заката до рассвета"

В последнее время режиссер занялся самоцитированием. В частности он снял несколько сезонов сериала по своему же фильму. Фото: кадр из фильма "От заката до рассвета"

В итоге получился боевик «Алита: Боевой ангел», который совсем не похож на то, что делал автор до этого. Впрочем, поклонники режиссера говорят о том, что в фильме есть много заимствованных приемов из раннего Родригеса.

От том, что и как снимал режиссер – в материале «КП-Афиша».

ИСТОЧНИК KP.RU

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