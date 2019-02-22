2019-02-22T16:04:37+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов рублей на отлов бездомных собак

Сейчас специалисты проводят аукцион на поиск исполнителя
Дарья РЯБОВА
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Вскоре уральцы смогут не бояться выходить на улицы - бродячих собак начнут отлавливатьВскоре уральцы смогут не бояться выходить на улицы - бродячих собак начнут отлавливатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице начнут серьезно и повсеместно отлавливать собак. На это из областного бюджета будет выделено 30 миллионов рублей. Такое решение сегодня на совещании приняли представители Комитета по экологии и природопользованию Администрации Екатеринбурга и екатеринбургского мунициального предприятия «Спецавтобаза».

- В ближайшие дни начнут заключаться прямые договоры на отлов агрессивных собак, - рассказывают в Администрации города. - А также сейчас специалисты ведут разработку документации для проведения аукциона на отлов безнадзорных собак.

Напомним, что вчера следователи возбудили уголовное дело на после того, как 7-летнюю девочку покусала свора собак. По мнению СКР, к этому привело неисполнение своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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